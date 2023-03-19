Дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників Луганського загону.

У Луганській області прикордонники вдало "затрофеїли" частину ворожої техніки, яку окупанти бездарно спробували застосувати на полі бою.

Про вдалий "врожай" повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України в Facebook. Там зазначили, що українцям вдалося відняти ворожий дрон з тепловізором.

"У Луганській області прикордонники знешкодили БПЛА ворога. На цей раз - це DJI Mavic 2 Enterprise", - уточнили там.

Зазначається, що дрон окупантів спробував вести аеророзвідку позицій прикордонників Луганського загону.

"Але спроба для шпигуна виявилася невдалою - наші бійці приземлили коптер за допомогою антидронової рушниці", - розповіли в ДПСУ.

Сьогодні ЗСУ значно "скоротили" особовий склад та техніку росіян

Нагадаємо, що сьогодні українські захисники за підсумками минулої доби 18 березня похвалилися новими успіхами на полі бою з ворогом. Зокрема, військовим вдалося вразити 7 районів зосередження особового складу та техніки ворога.

Також ВСУ за останні 24 години "відмінусували" ще 710 загарбників, а також знищили 21 танк, 23 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО і ще ряд техніки.

Зі свого боку окупанти здійснили 99 обстрілів по Україні. У Генштабі констатували їх безуспішні спроби виграти війну "кривавим шляхом".

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