За його словами, з'явилася така публічна інформація, проте офіційно підтвердити її до Генштабу він не може.

За останній час фронт практично ніде не рухався. Ведуться запеклі бої між ЗСУ та російськими окупантами на окремих напрямках.

Про це розповів під час ефіру з Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, з'явилася публічна інформація про те, що в Луганській області українські воїни відтіснили загарбників і звільнили нові території.

"На Кремінній злі язики стверджують, що раптово російська сторона позбулася деякої кількості населених пунктів, які ще недавно щасливо утримувала. Але це злі язики. Наш Генштаб не підтверджує, а значить і я офіційно не підтверджую", - додав Арестович.

Ситуація в Луганській області

За останніми даними, в Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів. Глава ОВА Сергій Гайдай заявляв, що Сили оборони стрімко, але обережно просуваються на Сватівському напрямку, через що ворог зазнає втрат.

18 листопада повідомлялося, що російські загарбники переміщують до тимчасово окупованого Новоайдара (Луганська область) війська з Херсонщини.

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