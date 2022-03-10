Люди не можуть поховати рідних через постійні обстріли окупантів.

9 березня в Маріуполі загиблих в результаті обстрілів російських окупантів українців поховали в братській могилі.

Відповідні фото з охопленого боями міста Донецької області опублікував радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

"Люди кладуть тіла загиблих у братську могилу на околиці Маріуполя, оскільки не можуть поховати своїх близьких через сильний обстріл з боку окупаційних військ", - підписав він знімки.

Раніше бійці полку "Азов" розповіли про ситуацію в окупованому з 1 березня російськими військами місті Маріуполь Донецької області.

Окупанти артилерійськими та авіаційними обстрілами нещадно знищують як саме місто, так і його жителів. Через обстріли в Маріуполі немає електрики, води і газу. Відсутній зв'язок. Окупанти не пропускають в місто гуманітарні конвої, а з міста не випускають цивільних по "зеленому коридору". Місто на межі гуманітарної катастрофи.

Вас також можуть зацікавити новини: