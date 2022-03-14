Ненароджена дитина постраждалої також не вижила.

У Маріуполі померла одна з вагітних жінок, яка під час авіаудару російських окупантів перебувала у пологовому будинку.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook.

Доліна зазначила, що цю інформацію підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який того дня робив фоторепортаж з місця подій.

"Перша вагітна дівчина з відео/фоторепортажів з місця бомбардування дитячої лікарні №3 в Маріуполі (роддом), та, що виносили на носилках, не вижила. Її ненароджена дитина теж не вижила", - повідомила журналістка.

Ще одна з постраждалих під час обстрілу лікарні породіль - Маріанна Підгурская - народила дівчинку.

Нагадаємо, росіяни влаштували терор вагітній дівчині з пологового будинку блокадного Маріуполя. Дівчину звинуватили в тому, що вона нібито не потрапила під моторошне бомбардування, а просто "прийшла попрацювати моделлю".

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