Дівчину звинуватили в тому, що вона нібито не потрапила під моторошне бомбардування, а просто "прийшла попрацювати моделлю".

Після авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі, який Росія завдала 9 березня, весь світ жахнули моторошні фото з ледь вцілілими вагітними жінками. На одному зі знімків була дівчина Маріанна, яку росіяни знайшли в мережі і почали цькувати.

Мешканка Маріуполя веде блог в Instagram, через що машина російської пропаганди запустила фейк про те, що дівчина нібито прийшла в пологовий будинок вже після бомбардування і "попрацювала там моделлю".

28 Лютого Маріанна опублікувала зворушливі кадри з "вагітної" фотосесії. Дівчина розповідала про очікування малюка і ділилася своїми думками з підписниками. Саме під такими фото росіяни влаштували їй терор.

Користувачі, переважно з закритих акаунтів, дуже схожих на фейкові, звинувачували вагітну дівчину у брехні й намагалися її образити.

На щастя, критика росіян і ботів, яких запустили пропагандисти Кремля, ніяк не вплинула на дівчину. За інформацією журналістки Ольги Токарюк, вчора, 10 березня, Маріанна народила дівчинку.

"Я отримала повідомлення від родички Маріанни-вагітної дівчини з розбомбленої Маріупольської лікарні. Їм вдалося ненадовго зв'язатися з нею телефоном. Минулої ночі о 22:00 Маріанна народила дівчинку! Все нормально, але в Маріуполі дуже холодно і бомбардування не припиняються", - написала вона в Twitter.

Нагадаємо, авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі вбив 3 людини. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що російські війська свідомо влаштували бомбардування.

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