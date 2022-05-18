Підрив був здійснений під вагоном з особовим складом.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвано бронепотяг з російськими окупантами.

Про це в Telegram повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.

"За попередньою інформацією, у районі м'ясокомбінату у Мелітополі було здійснено дистанційний підрив бронепотяга російських окупантів. Склад потяга – 10 вагонів, підрив був здійснений під вагоном з особовим складом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху пошкоджено дві залізничні колії. Бронепотяг та локомотив з 10-ма цистернами ПММ, що прямував за ним, зупинено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух, його чули практично у всіх районах міста.За даними місцевих ЗМІ, ймовірно, партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість ліквідованих рашистів уточнюється.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в окупованому Мелітополі були виявлені два трупи. За даними ЗМІ, це можуть бути "високопоставлені" окупанти, а до їхньої смерті, ймовірно, причетні місцеві "партизани".

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