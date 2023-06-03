Перевіряють все, починаючи від мобільного телефону та закінчуючи татуюваннями на тілі.

У окупованому Мелітополі російські військові вирішили застосувати тактику мобільних блокпостів, щоб боротися зі спротивом місцевого населення.

"Вони можуть з’являтися у будь-яку секунду в будь-якому районі міста. Що таке мобільний блокпост? Це коли у тебе перевіряють все, починаючи від мобільного телефону та закінчуючи татуюваннями на тілі. Таким чином вони намагаються знизити спротив, який чиниться в тимчасовій окупації", - повідомив в ефірі інформаційного телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Також він додав, що останні два тижні росіяни посилили викрадення людей.

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"Ми бачимо, що кожного дня до 10 людей забирають в полон. Причому зовсім різних категорій – від пенсіонерів, продовжуючи журналістами та студентами. Ворог ніяк не може зрозуміти, що після року і п’яти місяців він не може знайти сприяння від наших мешканців, а навпаки – спротив лише посилюється", - сказав мер.

Ситуація у Мелітополі

У Мелітополі, який був окупований у перші дні війни, росіяни намагаються примусово провести паспортизацію. Тепер без паспорта РФ місцеві жителі не зможуть звернутися до лікарні та отримати ліки. Крім того, окупанти у місті розпочали нову хвилю "націоналізації" житла.

Крім того, на околицях Мелітополя російські загарбники викопали великі траншеї та вирубують ліс.

"Настільки великі, що поміститься і ворожа техніка, і ворожі братські могили", - наголосив Федоров.

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