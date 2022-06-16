Під час ведення наступальних дій використовується тактика залучення невеликих штурмових груп.

У Міністерстві оборони України проаналізували тактику дій ЗС Російської Федерації та відмітили низку особливостей щодо застосування ворожих військ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє Міністерство оборони України.

Там зазначають, що під час ведення наступальних дій використовується тактика залучення невеликих штурмових груп – до взводу (роти), посилених танковими підрозділами. Натомість застосування повноцінних батальйонно-тактичних груп і засобів забезпечення не відмічається.

Також зараз противник уникає ведення бойових дій в нічний час та веде їх переважно в світлу пору доби: застосування підрозділів вночі практично не здійснюється – крім передислокації та перегрупування.

Як повідомляв УНІАН, загалом Росія залучила до широкомасштабної збройної агресії проти України близько 330 тисяч осіб.

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