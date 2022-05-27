За словами радника голови ОП, якщо Росія не програє, то реваншизм і російський шовінізм тільки наростатимуть, і третя світова війна точно буде.

У разі перемоги РФ в Україні почнеться Третя світова війна, оскільки принижені росіяни захочуть довести, що вони дійсно друга армія світу.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський будуть тільки набухати. Будуть ставати все більшими та масштабнішими. І війна третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія буде нас ненавидіти набагато більше. Тому що ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія в світі. І вони захочуть помститися нам", - заявив він.

За його словами, інтенсивні бої пов'язані з наміром РФ забрати частину територій. Зараз Росія зібрала достатньо ресурсів на сході Україні і поставила на кін усе, що було.

"Вони хочуть забрати хоча б частину нашої території. І тому там йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Сьогодні говорити про те, що можна домовитися про якийсь договір, юридично, який фіксуватиме підсумки війни, неможливо. Паралельно з цим іде дипломатична робота на рівні політичних радників з точки зору, а які гарантії після війни", - сказав Подоляк.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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