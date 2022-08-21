Окупанти викрали директорів ліцеїв №3 і №2 Новокаховської міської ради Ірину Дубас та Оксану Якубову.

У Новій Каховці Херсонської області представники так званої "влади" викрали директорів ліцеїв №3 і №2 Новокаховської міської ради Ірину Дубас та Оксану Якубову.

Про це розповів Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, повідомляє Суспільне.

"Є така Лілія Гришагіна, яка співпрацює з окупаційною владою та прийняла від них один з ліцеїв. На скільки мені відомо, вона пред'явила претензії Ірині Дубас та Оксані Якубовій, наче вони не всю матеріальну базу передали. За її інформацією, коли вона звернулася до відповідних структур, їх заарештували", — заявив Коваленко.

За його словами, Лілія Гришагіна раніше очолювала Таврійську школу №7.

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни змушують ув’язнених отримувати паспорти РФ. У Новій Каховці Херсонської області відкрився пункт прийому документів для отримання громадянства РФ.

Крім того, за словами колаборантів, на території Запорізької області націоналістичні батальйони влаштували тотальну перевірку мирного населення із забороною виїзду на територію ОРДЛО.

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