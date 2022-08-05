ЗСУ вдруге за кілька тижнів поцілили у російський склад боєприпасів на окупованій Херсонщині.

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, вкотре здетонували склади боєприпасів окупаційних військ РФ.

Інформацію про вибухи на об’єкті підтвердили у СтратКомі ЗСУ, додавши, що українська артилерія завдала успішного удару, поціливши безпосередньо в російський склад.

У Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад "гуманітарки". Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами. Йдуть постійні перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює. Бо окупантів ненавидять майже всі – зазначили в Центрі.

Очевидці у соціальних мережах публікують фото з місця події.

Нова Каховка – найбільш стратегічно важливе місто на півдні

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Зокрема, контроль над даним містом дозволив би ЗСУ розвивати наступ не тільки на правому березі Херсонської області, а й вийти на адмінкордони з Автономною республікою Крим.

Нову Каховку він називає "найбільш привабливою" для проведення контрнаступу Збройних Сил. Необхідні передумови для нього там вже створені, додає експерт: порушено логістику ворога, завдано ударів по мостах.

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