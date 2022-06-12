Протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 11 російських окупантів та ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ОК "Південь" у Facebook.

Зазначається, що протягом ночі тривали обстріли Куцурубської та Березнегуватської громад Миколаївщини. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами зменшено потужності ворога на самохідну артустановку, самохідну крупнокаліберну гармату артилерії "Піон" і 11 рашистів", - повідомили у командуванні.

Зауважується також, що корабельне угруповання ворожого флоту у складі чотирьох надводних кораблів та двох підводних човнів, споряджених крилатими ракетами, та чотирьох великих десантних кораблів, продовжує блокувати судноплавство й тероризувати мирне населення України загрозами ракетних ударів, не виключаючи й проведення десантної операції.

12 червня СБУ перехопили розмову, де російський солдат розповідав рідним про пекло, яке їм влаштували українські воїни на Миколаївсько-Херсонському напрямку.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати росіян з початку повномасштабної збройної агресії РФ становлять понад 32 тисячі осіб.

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