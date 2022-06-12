СБУ оприлюднила перехоплення розмови російського військового, який "потрапив під роздачу" українських захисників.

Контратаки українських захисників на Миколаївсько-Херсонському напрямку влаштовують справжнє пекло російським окупантам.

Про це йдеться у перехопленій розмові російського загарбника, що "потрапив під роздачу", яка є у розпорядженні СБУ.

"Спочатку "Градами" накрили, нах*й. Потім, тільки трохи очухалися: *бать, мінометом! У мене прямий 10 метрів від окопа... *бать... В окоп, коротше, застрибнув: як у*бало... Сидиш в окопі, бл*дь, *бать, п*здец: "Господи, бл*дь! Тільки не в окоп, тільки не окоп! Коротше, бл*дь, ліс горить - ну, п*здец! Просто пекло якесь, нах*й!", - описує ситуацію загарбник.

У СБУ наголосили, що подбають про те, щоб кожен клаптик української землі був справжнім пеклом для окупантів.

Раніше СБУ повідомило, що тіла вбитих в Україні російських окупантів масово складають просто неба, а потім відправляють додому в закритих трунах, адже вони починають розкладатися.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабної збройної агресії РФ становлять понад 32 тисячі осіб.

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