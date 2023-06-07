Вибухи було чутно в селищі Мирне біля Мелітополя і в місті Токмак.

В двох захоплених росіянами населених пунктах Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вибухи було чутно в селищі Мирне і в місті Токмак.

"Мешканці селища Мирне Мелітопольського району повідомляють про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини. Рашисти намагались запускати "влучне ППО", проте запізнились", - зазначив Федоров.

Відео дня

Стосовно Токмака Федоров повідомив, що місцеві жителі повідомили про щонайменше 6 вибухів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, 4 червня поблизу окупованого російськими загарбниками Мелітополя в Запорізькій області пролунав черговий потужний вибух.

Днем раніше було підірвано залізничні шляхи біля села Долинське, якими окупанти транспортували військову техніку та особовий склад. Такоє 3 червня багато вибухів пролунало в Бердянську Запорізької області, зокрема - біля аеропорту й порту.

Окрім цього стало відомо, що до тимчасово окупованого Мелітополя завезли загони російських шпигунів, які вишукують патріотично налаштованих громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: