Близько 30 будинків пошкоджені.

У Покровську Донецької області після ракетного обстрілу 14 поранених, одна загибла.

Про це повідомила заступник міського голови Покровська Маргарита Ідрісова під час інформаційного телемарафону.

За її словами, після ракетного обстрілу є 14 поранених середньої та легкої тяжкості, які надійшли до Покровської клінічної лікарні. Їм була надана допомога. Також вона додала, що є одна цивільна загибла – жінка 1987 року народження.

"Що стосується руйнувань, то близько 30 будинків пошкоджені. Пошкодження різноманітні: вилетіли вікна, зруйновані дахи будинків і навіть стіни повалені", - сказала вона.

Ідрісова також підкреслила, що завдяки Збройним силам України зараз жителі регіону поки можуть виїхати евакуаційним поїздом з Покровська. Поїзд курсує щодня і вивозить людей з усіх громад Донецької області.

Удар по Покровську:

16 липня 2022 року РФ вдарила по Покровську "Іскандерами". Окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Покровська

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