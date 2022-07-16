Пошкоджено щонайменше 27 будинків.

Унаслідок удару російських окупантів по Покровську на Донеччині є загиблі та поранені.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Національної поліції України.

Зазначається, що окупанти завдали ракетний удар по приватному сектору Покровська.

"Ворог двічі вдарив по мирних мешканцях балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 будинків. Є загиблі та поранені", - констатували у поліції.

Правоохоронці задокументували воєнний злочин Росії.

"На місці працюють поліцейські, парамедики, вибухотехніки, працівники ДСНС та медики", - мовиться у дописі.

За розпорядженням начальника поліції Донеччини Руслана Осипенка, документують воєнний злочин Росії додаткові слідчо-оперативні групи.

"Поліцейські перевіряють територію та будинки місцевих мешканців на наявність постраждалих. Рятувальники локалізують пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу", - йдеться у повідомленні.

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у розвідці пояснили, чому не деталізують дані про повітряні загрози.

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