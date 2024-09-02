Також за добу українські воїни знешкодили 35 танків та бронемашин ворога, 10 артистем, одну РСЗВ, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 44 автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів.

Сили оборони ліквідували 1300 окупантів за добу, таким чином від початку широкомасштабного вторгнення і на ранок 2 вересня втрати в особовому складі росіян орієнтовно складають 617600 осіб.

Про це повідомив Генгтаб ЗСУ. Також зазначається, що за період з 24 лютого 2022 р. і по сьогодні знищено з числа ворожого озброєння: танків ‒ 8601 (+9 за минулу добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26),

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артилерійських систем – 17646 (+10),

РСЗВ – 1177 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),

автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) одиниць,

спеціальної техніки ‒ 2993 (+2).

Війна в Україні: новини

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, направивши більшість цілей на Київ та Київщину. Вранці у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що ворог запустив по місту крилаті та балістичні ракети.

Зазначалось, що крилаті ракети заходили на Київ після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по столиці і передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

За попередніми підрахунками, у повітряному просторі столиці захисники неба знищили понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних та ударний безпілотник.

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