Пригожин звинуватив у їх вбивстві ЗСУ, але де-факто зізнався у скоєнні воєнного злочину.

Євген Пригожин заявив про загибель українських військовополонених, яких утримувала підконтрольна йому "Група Вагнера". У своїй заяві причиною того, що сталося він назвав нібито обстріл з боку ЗСУ місця утримання полонених.

За словами Пригожина, після того, як його угруповання перестало брати полонених, в його розпорядженні ще залишалася деяка кількість раніше полонених українців. Їх нібито збиралися обміняти в майбутньому.

"Тільки що по цьому об'єкту прилетіли "Хаймарси". Скільки полонених загинуло-будемо розбиратися", - заявив він.

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Пригожин пообіцяв надати більш детальну інформацію протягом найближчих годин. Він також заявив, що викликано слідчц групу, яка має встановити тип боєприпасу і напрямок стрільби.

Слід підкреслити, що згідно статті 19 Женевської конвенції про військовополонених від 1949 року, утримання полонених у прифронтовій смузі саме по собі є порушенням.

"У якомога коротший термін після їх взяття в полон військовополонені евакуюються в табори, розташовані досить далеко від зони воєнних дій для того, щоб вони перебували в безпеці. (...) Військовополонених не слід без необхідності наражати на небезпеку в очікуванні їх евакуації із зони воєнних дій", - йдеться в Конвенції.

Українці в полоні у "Вагнера"

Наприкінці квітня Євген Пригожин заявив, що дав своїм найманцям розпорядження не брати в полон українських солдатів, навіть якщо вони добровільно здаються. Причиною він назвав якесь перехоплення розмови, в якій нібито українці обговорюють вбивство полонених вагнерівців.

За пару тижнів до цього в мережі з'явився відеозапис, на якому відображена жорстока страта полоненого українського солдата. Катами виступили, імовірно, найманці "Групи Вагнера".

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