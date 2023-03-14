Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців столиці та області.

У Києві та області частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - про це повідомляє прес-служба ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що причиною стабілізаційних графіків стало пошкодження обладнання енергооб’єктів, через що вони не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

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Удари по енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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