Росії вдалося зупинити експорт зерна через морські порти України, - ЗМІ

Трейдери не купують зерно через порти, а судна бояться заходити в акваторію.

Експорт зерна через глибоководні порти України практично повністю зупинився через масовані російські атаки на портову інфраструктуру. Про це в коментарі виданню Latifundist.com розповів операційний партнер консалтингофої компанії Barva Invest Богдан Костецький.

За його словами, більшість великих зернотрейдерів тимчасово припинили купувати зерно через глибоководні порти. Так само припиниои роботу окремі термінали в цих портах.

"Практично всі великі гравці на ринку згорнули закупівлю на СРТ глибоководні термінали. Фактично сьогодні у нас зупинився глибоководний експорт", – повідомив аналітик ринку.

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Судновласники зі свого боку також масово відмовляються заходити до українських портів, посилаючись на значну небезпеку.

Як пояснив Костецький, ця ситуація вже тисне на внутрішні ціни в Україні. Наприклад, переробні підприємства знизилитзакупівельні ціни на ріпак приблизно на 1 тис. грн/т. Так само комбікормові заводи знижують закупівельні ціни на зерно.

Водночас альтернативні маршрути логістики, зокрема, через Румунію, призводять до значних транспортних витрат, каже експерт.

Разом з тим Костецький вважає, що зупинка експорту навряд чи буде тривалою.

Російські удари по Одесі

Як писав УНІАН, напередодні Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини, внаслідок чого пошкоджено іноземні суховантажні судна та є загиблі й поранені серед цивільних. Українські військові моряки врятували 17 членів екіпажу судна VENTURO. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури й спеціальна рятувальна техніка.

Також ми розповідали, що під час ракетного удару по Одесі цього тижня загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова, мати трьох дітей. Її діти вижили та отримують необхідну допомогу.

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