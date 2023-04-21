Стефанчук пояснив, що в України немає достатньо грошей для цього.

Повернення додаткових виплат у розмірі 30 тисяч гривень українським захисникам обійдеться Україні у 180 мільярдів гривень на рік.

У зв’язку з цим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю "Укрінформу" заявив, що наразі додаткові виплати найбільше потрібні військовим на передовій.

"Будь-яка ініціатива, яку всі підтримують, повинна мати під собою фінансове обґрунтування, має бути фінансове джерело задоволення цієї потреби. Коли вноситься поправка, яка вартуватиме українському бюджету 180 мільярдів гривень на рік, а при цьому джерелом покриття передбачено всього 2% від цієї потреби, маємо розуміти, що ці гроші десь треба знайти. Звідки їх брати? Сьогодні дірка у 180 мільярдів в державному бюджеті, як на мене, – це безвідповідальне ставлення до того, як ми маємо фінансово підтримувати нашу перемогу", - пояснив він.

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За словами Стефанчука, перед засіданням, на якому підтримали поправку про повернення додаткових виплат, він провів зустріч з усіма лідерами фракцій та груп, представниками Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України. Силовики пояснювали народним депутатам, чому нинішня логіка виплат правильна, "але вийшло, як вийшло". Очільник ВР зазначив, що наразі вже напрацьовані деякі рішення щодо цієї ініціативи, але деталі називати він відмовився.

"Я би дуже хотів, щоб кожен народний депутат або інший суб’єкт законодавчої ініціативи, коли вносить законопроекти, у першу чергу, думав, де взяти гроші, та як це вплине на фінансування нашої перемоги. Це складне питання, але, я думаю, що ми обов’язково знайдемо на нього відповідь", – підсумував спікер парламенту.

Додаткові виплати військовим

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого в Україні змінили порядок виплат премій військовим. Зокрема, виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Так, надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть бійцям на передовій, а 30 тисяч - тим, хто працює на фронті, але не бере участі в боях, а також ті, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

10 квітня парламент ухвалив рішення про повернення військовим доплату у 30 тис. грн. Гроші пропонувалось отримати шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

Однак вже 11 квітня до Верховної Ради внесли постанову, яка блокує цю поправку.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", - заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пояснюючи, що поправка ще не гарантує повернення виплат.

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