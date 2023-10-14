Над акваторією Чорного моря працювала ворожа ППО.

Ранок суботи, 14 жовтня, розпочався для жителів Сочі (РФ) потужними "хлопками" та роботою ППО. Гучні вибухи чули жителі курортного міста та його околиць.

Як повідомляє канал "Осторожно, новости", вранці Сочі атакували невідомі дрони. За свідченнями очевидців, їх було щонайменше 5-6.

"У Сочі дрони. Район Мацеста. Штук 5-6. Чути були "хлопки" біля Олімпійського парку і навіть у центрі. Приблизно о 6:55-7:10", - розповів місцевий житель.

Інший житель міста також заявив, що ППО відпрацювала по безпілотниках. Про потерпілих чи падіння уламків даних немає. Деякі місцеві пабліки пишуть, що у кількох районах зникло світло.

На кадрах, знятих очевидцями, видно, що ППО працює над акваторією Чорного моря. Чутно вибухи.

Міноборони РФ відзвітувало, що засобами ППО біля узбережжя Сочі було збито два безпілотники. Не уточнюється, скільки всього "пташок" летіло на місто і чи є "прильоти".

Вибухи в Сочі

У неділю, 1 жовтня, українські безпілотники атакували російські Сочі. Дрони влучили у стоянку російських вертольотів.

Повідомляється, що за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України. Уточнюється, що у результаті атаки українських безпілотників є влучання у стоянку російських вертольотів в районі Адлера в російському Сочі

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