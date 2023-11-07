Воно піклуватиметься про те, як зробити росіян більш щасливими людьми.

Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко заявила, що росіянам необхідне ще одне міністерство.

Як заявила Матвієнко в ефірі однієї з програм на федеральному каналі, вона пропонує створити "міністерство щастя". Воно нібито повинно давати оцінку, наскільки той чи інший закон робитиме росіян щасливими.

"Я мрію... Навіть пропонувала: створімо у Росії міністерство щастя. Те відомство, через яке проходитимуть всі рішення і закони на предмет того, чи робить це людей щасливішими", - заявила Матвієнко.

Вона зізналася, що поки що її ідею про "міністерство щастя" підтримує обмежена кількість людей. Втім, "міністром" може стати кожен.

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Як ви знаєте, русский мир живе нескінченним потоком кринжових новин. Російські пенсіонери не втомлюються дивувати цивілізований світ кринж-новинами. Раніше у Владивостоку 74-річна Ніна Магда заявила на кафе за те, що там продають брелоки з ворожим прапором. Ні-ні, не України, а Великої Британії.

Згодом у Казані росіянин прийшов на суд до матері і сам потрапив за ґрати на сім діб арешту. Пристави помітили у нього на шиї татуювання з гербом Третього Рейху.

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