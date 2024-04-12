Російська промисловість щорічно випускає 500-600 нових танків, але росіяни втрачають за рік понад тисячу танків і близько 2000 бойових машин.

Війна Росії проти України триває вже третій рік, а на полі битви формуються три основні рушійні сили. Про це пише Forbes.

По-перше, Росія повністю мобілізована - політично, промислово і у військовому відношенні. Але ця мобілізація виснажує ресурси, які Кремль не може відновити. Іншими словами, Росія сильна, але крихка, пише видання.

По-друге, Україна теж мобілізується, але, як і раніше, покладається на іноземну допомогу, а дружні до Росії республіканці в Палаті представників США утримують вирішальну частину цієї допомоги.

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По-третє: українська тактика перевершує російську, допомагаючи українським формуванням перемагати набагато більші російські формування.

Українці відбивають більшість атак окупантів, завдаючи катастрофічних втрат недостатньо оснащеним російським штурмовим групам.

Але росіяни продовжують наступати і продовжують завойовувати позиції. І єдина людина, яка може їх зупинити, - спікер Палати представників США від республіканської партії Майк Джонсон - поки що відмовляється це зробити.

Усе, що потрібно зробити Джонсону, - це поставити на голосування надзвичайно законопроєкт, який надасть Україні допомогу в розмірі 60 мільярдів доларів.

Як повідомляє видання, за 26 місяців важких боїв російські військові втратили в Україні 15 300 танків, бойових машин, гаубиць та іншого озброєння, а також сотні тисяч військовослужбовців.

І все ж російських сил в Україні більше, ніж будь-коли. "Насправді армія РФ зараз на 15% більша, ніж на початку вторгнення. За останній рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій з 360 000 до 470 000 осіб", - заявив генерал армії США Крістофер Каволі, головний командувач НАТО.

Але, як зазначає Forbes, російські солдати вмирають так само швидко, як і прибувають в Україну. В одному з нещодавніх досліджень міністерство оборони Естонії дійшло висновку, що знищення 100 000 росіян цього року завдасть непоправної шкоди, а то й провалить мобілізаційні зусилля Кремля.

Як повідомляється, російська промисловість щорічно випускає 500-600 нових танків і, можливо, трохи більше тисячі нових бойових машин. Щорічно окупанти втрачають понад тисячу танків і близько 2000 бойових машин, і темпи втрат зростають.

Як повідомляється, нестачу техніки Росія заповнює радянською технікою 1970-х, а в деяких випадках навіть 60-х або 50-х років. Але ці старі автомобілі мають обмежений ресурс.

Останні прогнози припускають, що вже в середині 2025 року на складах більше не залишиться старих танків і бойових машин. "Час Росії спливає", - пише естонський солдат і аналітик Артур Рехі.

За даними Forbes, свідчення дефіциту вже видно: російські війська їдуть у бій на неброньованих вантажних вантажівках і навіть на гольф-карах з відкритим верхом, які Кремль придбав у китайської компанії.

Водночас Україна зіткнулася з нестачею боєприпасів. Через зволікання Майка Джонсона, росіяни окупували Авдіївку, а тепер під загрозою і Часів Яр. Водночас найкращі батареї ППО України замовкли через брак ракет американського виробництва. Найбільші міста України - Київ, Харків та Одеса - стають дедалі беззахиснішими, оскільки на них обрушується дедалі більше російських ракет і бомб.

І навпаки, за підтримки США українська армія могла б захистити свої міста від російських набігів і домогтися переваги у вогневій потужності над окупантами.

На жаль, вибір не за українцями, пише видання. Це залежить від однієї людини, американця.

Україні не вистачає ракет для ППО - що відомо

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке 11 квітня стверджував, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО.

У Повітряних силах заявили, що Україна не виробляє самостійно ці системи і боєприпаси до них. Водночас речник ЗС зазначив, що міжнародні партнери знають про потреби України.

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