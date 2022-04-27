За два місяці ведення війни Росія більш як удвічі скоротила свій запас ракет.
Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, росіяни намагаються відновити запас ракет, але на це підуть роки.
"Те ж стосується іншого озброєння. Оскільки застосовуються санкції, а до частини їхнього озброєння вони використовували комплектуючі з інших країн, то зараз їм буде складно це відновлювати", - сказала Маляр.
Разом з тим окупанти розгорнули активні бойові дії по всій лінії зіткнення.
Росіяни, попри виснаження армії, не полишили мету захопити всю територію України, але цього разу розпочали зі сходу і півдня.
Війна в Україні
Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.
При цьому найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.