Росіяни, попри виснаження армії, не полишили мету захопити всю територію України.

За два місяці ведення війни Росія більш як удвічі скоротила свій запас ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, росіяни намагаються відновити запас ракет, але на це підуть роки.

"Те ж стосується іншого озброєння. Оскільки застосовуються санкції, а до частини їхнього озброєння вони використовували комплектуючі з інших країн, то зараз їм буде складно це відновлювати", - сказала Маляр.

Разом з тим окупанти розгорнули активні бойові дії по всій лінії зіткнення.

Росіяни, попри виснаження армії, не полишили мету захопити всю територію України, але цього разу розпочали зі сходу і півдня.

Війна в Україні

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

При цьому найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

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