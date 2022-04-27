Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Донбасі противник встановив контроль над населеними пунктами Зарічне, Новотошківське.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації станом на 6:00 27 квітня.

В повідомленні зазначається, що також знищено чотири одиниці спеціальної та сімнадцять одиниць броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної та шістнадцять одиниць автомобільної техніки, чотири паливозаправники та одну зенітну установку.

В Генштабі зазначають, що тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

При цьому найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

В генштабі повідомляють, що на Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення, а основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль.

На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення.

Також сказано, що ворог вживає заходів щодо доукомплектування своїх підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій, технікою, зокрема, за рахунок зняття її зі зберігання на складах та базах військових округів. При цьому транспортування техніки на територію України здійснюється зазвичай залізничним транспортом.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник використовує наявні сили та засоби для зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні вогневого впливу на позиції наших військ. На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку.

Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області.

На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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