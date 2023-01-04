Кажучи про запаси на 2-3 удари, мається на увазі саме масована атака.

В українській розвідці уточнили, що коли кажуть, що в Росії залишилося ракет на 2-3 масованих обстріли, то йдеться про Х-101, Х-555 і "Калібри". Є ще балістичні ракети "Іскандер", але їх не беруть до розрахунку.

"Коли ми говоримо про можливість 2-3 ударів, ми маємо на увазі, що буде приблизно 80 ракет під час атаки, а, може, й більше", - пояснив в інтерв'ю "РБК-Україна" представник ГУР Вадим Скібіцький.

Тобто, кажучи про 2-3 удари, мається на увазі саме масована атака. За інформацією розвідки, у росіян є ще приблизно 160 ракет Х-22. За місяць РФ може виготовляти 30 одиниць Х-101 й 15-20 "Калібрів".

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"Загалом за нормативними документами, від усього запасу ракет стратегічний запас має складати 30%. Але вони цей резерв уже пройшли з усіх видів ракет: з "Іскандерів", з "Калібрів", з Х-101, з Х-555. Тобто в них уже запасів менше ніж 30%. Це свідчить про те, що реально для них є проблемним питанням поповнення своїх запасів", - підсумував представник розвідки.

Проблеми у Росії із запасами ракет

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що запасів крилатих ракет у Росії залишилося на дві-три масовані атаки по Україні. На одну ракетну атаку окупантам знадобиться півтора-два місяці для того, щоб виготовити необхідну кількість крилатих ракет.

Ніхто достеменно не знає, скільки у Росії залишилося ракет "Кинджал". Та помітно те, що у війні проти України окупанти їх не застосовують, попри те, що українська ППО навряд чи б збила їх.

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