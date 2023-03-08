Директор Національної розвідки Авріл Хейнс заявила Конгресу, що війна в Україні перетворилася на "виснажливу війну на виснаження".

Розвідувальна спільнота США вважає, що Росія "ймовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО, але ймовірність його виникнення є", йдеться в несекретному щорічному звіті розвідувального співтовариства про оцінку загроз.

"Російське керівництво досі уникало дій, які могли б розширити український конфлікт за межі України, але ризик ескалації залишається значним", - йдеться в доповіді, пише CNN.

Директор Національної розвідки Авріл Хейнс заявила Конгресу, що війна в Україні перетворилася на "виснажливу війну на виснаження, в якій жодна зі сторін не має остаточної військової переваги", але додала, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, продовдуватиме її, можливо, протягом багатьох років.

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"Ми не передбачаємо, що в цьому році російські збройні сили відновляться настільки, щоб домогтися великих територіальних завоювань, але Путін, швидше за все, розраховує, що час працює на його користь, і що продовження війни, в тому числі з потенційними паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом, що залишився, щоб в кінцевому підсумку захистити стратегічні інтереси Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки", - сказала Хейнс.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти продовжують наступати на Бахмутському напрямку і не припиняють штурмувати місто Бахмут. Також вони продовжують спроби прориву оборони українських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Росія, схоже, скорочує підтримку бойовиків ПВК "Вагнер" у Бахмуті, наприклад, найманці Євгена Пригожина відчувають"снарядний дефіцит".