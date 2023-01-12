Найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови, коли військовослужбовці ДПСУ вдарили по одній із них з мінометів калібру 82-мм.

У Соледарі прикордонники розбили групу "вагнерівців" та змусили противника відступити. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови.

"По ворожій піхоті, яка накопичилась на одному з подвірʼїв, прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. У результаті наші захисники "мінуснули" групу загарбників та змусили противника відступити", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти у Соледарі продовжують активний штурм, не зважаючи на численні втрати.

Сьогодні у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що в районі Соледару понад 100 російських окупантів відправили до пекла.

Згодом заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що у районі міста тривають жорстокі бої, ворог безуспішно намагається прорвати оборону та зазнає значних втрат. Підступи до міста сьогодні фактично всіяні тілами вбитих путінських військових.

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