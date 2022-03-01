Загроза з боку Росії зберігається.

Влада США попереджає, що в Україні очікується величезна кількість російських військ.

Представники адміністрації США попередили законодавців на секретних брифінгах у понеділок, що друга хвиля російських військ, ймовірно, зміцнить позиції Путіна в Україні. Завдяки своїй чисельності окупанти можуть зломити український опір. Про це повідомили двоє людей, що ознайомилися з брифінгами.

"Ця частина [брифінгу] була незручною", - сказав один із законодавців.

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста. Війська РФ заходять в Україну з території Білорусі.

Раніше в центрі оборонних стратегій повідомили, що існує дуже велика ймовірність того, що самопроголошений Уряд Республіки Білорусь (РБ) в найближчі години прийме рішення про участь Збройних сил РБ у війні, яку веде Російська Федерація проти України. Це означає задіяння всіх сил і засобів Збройних сил Білорусі проти наших сил оборони.