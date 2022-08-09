HIMARS не увійшли в новий пакет військової допомоги Україні від США.

Ракетні системи HIMARS використовуються для точкових ударів. У США впевнені, що Україні не потрібно поставляти сотні таких систем, а лише забезпечити безперервні поставки боєприпасів до них.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Пентагону Колін Каль.

"Ми відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, потрібні сотнями, щоб чинити такий вплив. Це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх саме так", - пояснив Каль.

За його словами, Британія і Німеччина також зобов'язалися поставити Україні по три схожих з HIMARS систем – M270 і MARS II відповідно.

Каль додав, що в новому пакеті військової допомоги будуть поставлені високоточні боєприпаси GMLRS для HIMARS, які вражають цілі на відстані 70 км. Використання цих боєприпасів, як сказав чиновник, можна порівняти "з авіаударом з точковим наведенням". З їхньою допомогою ЗСУ вражають вузли командування і управління, центри забезпечення і логістики, ключові радарні системи.

Такі точкові удари дозволили уповільнити росіян, адже це ускладнило логістику і змусило відсувати тили вглиб від радіусу дії HIMARS.

"За нашою оцінкою, українці непогано справляються з кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку цих GMLRS. Те ж саме стосується і гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Як у союзників і партнерів, пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", – підсумував представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чи можуть HIMARS знищити Кримський міст.

Вас також можуть зацікавити новини: