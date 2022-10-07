У Кадіївці росіяни знищують документи особливої важливості, які стосуються окупації.

У тимчасово окупованому Сватовому росіяни замінували об’єкти інфраструктури і закликають самостійно виїжджати. А у Кадіївці окупанти знищують документи особливої важливості.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Розуміючи про незручний для тривалої оборони ландшафт місцевості, росіяни вирішили вивезти зі Сватового основні медичні та соціальні заклади – перш за все, обладнання", - зазначив Гайдай.

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За його даними, окупаційні органи влади в місті працюють в "урізаному" форматі та пропонують самостійно евакуюватися.

"Вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території", - повідомив голова ОВА.

"Цікавий наказ отримала так звана "влада" у Кадіївці. Там зараз відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації", - зазначив він.

Також Гайдай розповів і про мобілізацію в РФ. За його словами, нещодавно оголошена часткова мобілізація швидко поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів, які залишаються без чоловіків. Призов відбувається методом облав, практично все населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати.

"Та вже скоро їх повернуть на місце. Скоріше за все, у горизонтальному положенні", - спрогнозував Гайдай.

Звільнення Луганської області

ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

5 жовтня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомив, що деокупація Луганської області почалася, вже кілька населених пунктів звільнені від загарбників.

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