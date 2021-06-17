Терориста з вибухівкою затримали "на гарячому".

Контррозвідники Служби безпеки України у Сєвєродонецьку, що на Луганщині, попередили терористичний акт стосовно провідного фахівця з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Виконавця, колишнього бойовика НЗФ так званої «ЛНР», затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України «на гарячому» під час закладання вибухового пристрою в автомобіль військового спеціаліста.

Контррозвідники встановили, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужб країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом із використанням саморобного вибухового пристрою.

Згідно з наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення у справі викритої у лютому 2021 року агентурної мережі ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).

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Виконавцю теракту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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Автор: Дмитро Захаров