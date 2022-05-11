Водій залишився живий, але траса лишається небезпечною.

Російські окупанти обстріляли гуманітарний автомобіль на трасі Лисичанськ-Бахмут.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Вчора росіяни умисно обстріляли гуманітарний автомобіль. Вантажівка, в якій знаходився лише водій, вже поверталася з Лисичанська, куди доставляла харчі для мешканців. На дорозі Лисичанськ-Бахмут до машини прилетіла ворожа міна. На щастя, водій живий. Дорога все ще небезпечна", - зауважив він.

Гайдай додав, що окупанти знову намагалися захопити Рубіжне, але ЗСУ відкинули їх.

"Інші російські вбивці штурмували Нижнє, Тошківку та Оріхове, успіху теж не мали. Орки готуються до наступу на Сєвєродонецьк", - повідомив він.

Також, за його словами, росіяни поцілили по обласній спецшколі для дітей з особливими потребами у Гірському, а у Врубівці зруйнували шість житлових будинків і будинок культури. У Сєвєродонецьку окупанти влучили в готель та житловий будинок. У Рубіжному пошкоджено три багатоповерхівки, у Лисичанську - дві.

Нагадаємо, Луганщина живе без комунікацій, у вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв'язку.

Вас також можуть зацікавити новини: