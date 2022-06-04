Окупанти обстрілювали із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка і Тошківка.

У Сєвєродонецьку Луганської області ведуться бойові дії за встановлення повного контролю над містом.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю на містом Сєверодонецьк", - йдеться у зведенні.

Також на Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

Зазначається, що на Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка і Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини та літаками Су-25 - по району населеного пункту Устинівка.

"В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове", - в Генштабі.

Нагадаємо, на Луганщині від рук окупантів загинула мати з дитиною.

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