При цьому інформацію про масштаби успіху захисників України терорист змовчав.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін заявив, що бійці "Інтернаціонального легіону" контратакують окупантів у Сєвєродонецьку. Російські підрозділи змушені відступати.

Про це він повідомив у Telegram.

"Підтверджується інформація про контратаку супротивника у Сєвєродонецьку. За наявними даними з кількох джерел, українці ввели в бій підрозділи іноземних найманців, здебільшого поляків (хоча в ефірі присутні і переговори англійською)", - заявив Гіркін.

Він також уточнив, що захисники України просуваються, а російські підрозділи відходять.

"Детальна інформація про глибину ворожого успіху (успіху українських захисників - УНІАН) відрізняється, і я її поки що притримаю", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше підтвердив, що в область на допомогу українським військовим прибули бійці "Інтернаціонального легіону". За його даними, добровольці, які воюють на боці України, прибули у Сєвєродонецьк.

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