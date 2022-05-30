У розмові, перехопленій СБУ, загарбник скаржиться, що від його бригади з понад 600 осіб залишилася лише третина.

На Донеччині контрактники збройних сил РФ ледь не розстріляли генерала, який приїхав, щоб примусити їх йти в наступ.

Про це свідчить телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ і оприлюднила у своєму Telegram.

"Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх йти в наступ. На Донеччині контрактники РФ ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону, які приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати. Але солдати відмовилися виконувати наказ. Тож російський генерал ганебно втік з передової", - йдеться в повідомленні.

У перехопленій телефонній розмові окупант скаржиться, що від їхньої бригади (понад 600 осіб) залишилась лише третина, а решта – загинули чи поранені.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії російська армія за понад три місяці повномасштабної війни в Україні зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки. Втрата значної частини молодого покоління офіцерів може посилити проблеми з модернізацією підходу до командування та контролю, а також призведе до подальшого зниження бойового духу армії РФ.

Нещодавно СБУ оприлюднила ще одну розмову окупантів. Згідно з нею, контрактники Росії, яких відправили воювати проти України, хочуть якомога швидше втекти додому. Проте командування не в захваті від таких настроїв окупантів, тому військових намагаються залякати та змусити залишитися.

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