Українське військо продовжує витісняти загарбників з міста.

ЗСУ нищать техніку російської окупаційної армії у Сєвєродонецьку, зокрема сьогодні українські бійці зруйнували ворожі укріплення в східній частині міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай та оприлюднив відповідне відео.

"День 102: ЗСУ ліквідовують окупантів в Сєвєродонецьку. Українське військо продовжує витісняти загарбників з міста. Оприлюднено відео знищення техніки рашистів у східній частині міста", - зазначив він.

"У результаті точної роботи знищено укріплення, дві БМП-1 та легкові автомобілі противника", - повідомляє 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Нагадаємо, за даними Гайдая, наразі усі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька. Окупаційні війська контролювали 70% території Сєвєродонецька, протягом останніх двох днів українська армія відкинула їх, місто розділене навпіл.

Вас також можуть зацікавити новини: