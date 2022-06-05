Збройні сили України можуть відвоювати Сєвєродонецьк, однак місто не має величезного стратегічного значення. А коли окупанти відступатимуть, то почнуть знищувати все позаду себе за допомогою важкої артилерії та авіації.
Такою думкою поділився голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю "Суспільне".
"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька — можливо. Це завдання нам під силу. Єдине — а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення. У цьому плані має значення Лисичанськ, який розташований вище та вигідніше, себто панівні висоти", — заявив Гайдай.
При цьому голова Луганської ОВА підкреслив, що в політичному плані звільнення Сєвєродонецька має сенс. Повернення обласного центру під повний контроль України підняло б дух наших громадян. А от росіян така невдача, навпаки, деморалізувала б, особливо після гучних заяв у пропагандистських ЗМІ про захоплення Сєвєродонецька.
"А як вони контролюють місто, де ведуться бої? Тільки позавчора взяли шістьох полонених. Що ж це за такий контроль? Ми ж розуміємо, що вони просто брешуть", — підсумував Гайдай.
Нагадаємо, Сєвєродонецьк — одна з найгарячіших фронтових точок. В кінці травня росіяни контролювали 70% міста, однак ЗСУ в результаті успішних контратак відбили 20%. Зараз Сєвєродонецьк поділений приблизно навпіл, а окупанти утримують східну частину.
Раніше сьогодні Сергій Гайдай повідомив, що генералу Олександру Дворнікову, який командує російськими військами в Україні, дали вказівку щодо захоплення міста. Він повинен впоратися з цим завданням до 10 червня або хоча б встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ до зазначеного терміну.
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