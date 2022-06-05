Імовірно, оперативний імпульс супротивника в Сєвєродонецьку обнулено, поділилися у британському Міноборони.

Протягом минулої доби захисники України йшли в контратаки у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Імовірно, завдяки контратакам українських воїнів у Сєвєродонецьку обнулено оперативний імпульс окупантів, йдеться в огляді військової розвідки Міноборони Великобританії станом на неділю, 5 червня.

"За останні 24 години українські сили зробили контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил... ", - зазначили в розвідці.

За даними відомства, РФ раніше набрала оперативний імпульс коштом концентрації бойових підрозділів і вогневої потужності.

Зазначається, що російські війська, задіяні у цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сил бойовиків так званої "ЛНР". У порівнянні з російськими частинами регулярної армії, ці війська погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки.

"Використання проксі-піхотних сил для операцій із зачищення міст є тактикою Росії, яку вона раніше застосовувала в Сирії, де для нападу на міські райони було використано V корпус сирійської армії", - повідомили у розвідці.

У відомстві припускають, що такий підхід вказує на бажання командування російських військ обмежити втрати, яких зазнають регулярні російські війська.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію.

Спочатку вороги бомбардували військові об'єкти, а потім обстрілювали й житло мирних людей, зокрема, на Луганщині, були жертви й постраждалі.

Пізніше ворог пішов у наступ на сході України, "гарячою точкою" став Сєвєродонецьк. Спочатку противнику вдалося взяти під контроль більшу частину міста. Пізніше стало відомо, що вороги контролюють східну частину Сєвєродонецька.

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