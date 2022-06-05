Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони відкинуті, місто поділене навпіл.

Окупаційні війська контролювали 70% території Сєвєродонецька, протягом останніх двох днів українська армія відкинула їх, місто розділене навпіл.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони відкинуті, місто поділене навпіл", - зазначив він.

За даними Гайдая, окупанти втратили величезну кількість особового складу.

Українські бійці взяли в полон 8 росіян.

"Всі резерви армії ворога спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут", - повідомив голова ОВА.

Також він додав, що в ніч на 5 червня близько 30 снарядів потрапили в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

У Сєвєродонецьку Луганської області ведуться бойові дії за встановлення повного контролю над містом.

5 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти штурмують Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста.

За даними британської розвідки, протягом останніх 24 годин українські Збройні сили здійснили контратаки в Сєвєродонецьку.

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