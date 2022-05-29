Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки починаються активні обстріли.

Поблизу міста Василівка (Запорізька область) перед російським блокпостом знову виникли черги. Там знаходяться близько 400 машин, які хочуть проїхати на підконтрольну Україні територію.

До Запоріжжя намагаються потрапити жителі тимчасово окупованих населених пунктів - Маріуполя, Херсона, Бердянська і Токмака. Люди стоять у черзі декілька діб. У машинах перебувають здебільшого діти, люди похилого віку, інваліди та жінки (деякі з них вагітні).

Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки починаються активні обстріли.

"За двадцять хвилин до півночі почався артобстріл чи гради. Ми бачили - все небо у спалахах. Великий дим і зарево з’явилися зі сторони російських окупантів. У них миттєво розпочався активний рух, заїздили авто туди-сюди: таке враження, що хтось з них добре постраждав", - сказали очевидці для "Суспільне.Новини".

За попередньою інформацією, в день окупанти пропускають до 60 машин, частину з них повернули назад.

Нагадаємо, що у Василівці акторка проголосила себе мером міста - колаборантка закликала мешканців Василівки співпрацювати з окупантом.

Раніше повідомлялося, що загарбники використовують жителів Запорізької області як живий щит.

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