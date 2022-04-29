Окупанти сховалися у житлових кварталах.

В тимчасово захопленій Василівці (Запорізька область) окупанти розмістили свої позиції між будинків, аби використати мирних мешканців як живий щит.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Зі слів мешканців Василівки, у місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, аби ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти. Але тільки тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності.

"Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються", - зазнають в ОВА.

Загалом в регіоні ворог намагається скувати українські війська та утримати раніше зайняті рубежі.

"[Ворог] здійснює вогневе ураження позицій підрозділів Сил оборони Запорізького краю із застосуванням реактивних систем залпового вогню і артилерії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Росіяни безуспішно намагаються наступати і продовжують посилювати угрупування військ. Однак українські мужні та вмілі воїни дають гідну відсіч кожній спробі окупантів отримати перевагу", - наголосили в ОВА.

Як писав УНІАН, У місті Дніпрорудне Василівського району Запорізької області почала працювати окупаційна "міліція".

Раніше стало відомо, що 24 квітня у Василівці Запорізької області ракети окупантів прилітали у місця, де мали освячувати паски. Атака супротивника стартувала тоді, коли розпочалася великодня церковна служба.

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