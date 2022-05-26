У разі зміни безпекової ситуації "коридор" буде закрито.

У Запорізькій області сьогодні, 26 травня, буде відкрито "зелений коридор" для проїзду на окуповану територію.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, 26 травня, з 10:00 до 15:00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію, підконтрольну противнику в районі с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.

У разі зміни безпекової ситуації "коридор" буде закрито.

Ситуація на Запоріжжі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці російські окупанти випустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.

За даними Запорізької ОВА, на Запорізькому напрямку окупанти посилюють свої угруповання у Пологівському та Василівському районах області. Ймовірно, для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське, а також у напрямку Оріхова та Гуляйполя.

"Ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів, акумулює на окупованих територіях велику кількість військової та важкої автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.

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