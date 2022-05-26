У Запорізькій області сьогодні, 26 травня, буде відкрито "зелений коридор" для проїзду на окуповану територію.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні, 26 травня, з 10:00 до 15:00 відкриваємо зелений коридор для громадян, які виявили бажання виїхати на територію, підконтрольну противнику в районі с. Кам'янське", - йдеться в повідомленні.
У разі зміни безпекової ситуації "коридор" буде закрито.
Ситуація на Запоріжжі: що відомо
Як повідомляв УНІАН, вчора вранці російські окупанти випустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю.
За даними Запорізької ОВА, на Запорізькому напрямку окупанти посилюють свої угруповання у Пологівському та Василівському районах області. Ймовірно, для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам'янське, а також у напрямку Оріхова та Гуляйполя.
"Ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів, акумулює на окупованих територіях велику кількість військової та важкої автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.