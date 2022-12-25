На думку віце-президента Єврокомісії, Росія може ще змінити свій курс, коли зрозуміє, що "Захід не здається незалежно від подій на полі бою".

Виконавчий віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс вважає, що президент РФ Володимир Путін перебуває в тому ж становищі, що Адольф Гітлер у 1943 році. Тоді він вже програв війну, хоча вона тривала ще два роки.

Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені, сказав Тіммерманс в інтерв'ю Nieuwsblad.

"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно - смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", – сказав посадовець.

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За його словами, Путін може ще довго чинити хаос та бомбардувати енергоінфраструктуру України, щоб змусити українців виїхати з країни.

"Він використовує енергетику, а також міграцію як зброю проти нас, тому що знає, що ми вразливі в цих двох питаннях і можемо бути роз'єднані, сподіваючись, що політичні сили, в які він вкладав протягом багатьох років, отримають більше політичної влади в державах-членах", – пояснив Тіммерманс.

На думку віце-президента Єврокомісії, Росія може ще змінити свій курс, коли зрозуміє, що "Захід не здається незалежно від подій на полі бою". Тіммерманс додав, що впевненість щодо програшу Путіна в Україні поділяють й інші західні чиновники.

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", – закликав він.

Війна в Україні: останні новини

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Путін не планує припиняти війну проти України, але він програє.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко раніше сказав, що Путіну не вдалося б завоювати Україну за будь-яких розкладів.

"Путін дуже погано уявляє собі навколишню дійсність. Ну, хоча б виходячи з того, що він скоїв ось цей напад на Україну. Абсолютно не розумів, що він робить, що з себе представляє Україна. Він абсолютно не розуміє, що таке Європа, що таке США", – пояснив він.

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