Половина дорожнього полотна на греблі повністю зруйнована і не буде функціонувати найближчим часом.

У Запоріжжі частково відновили транспортний рух територією греблі ДніпроГЕС, по якій влучили російські ракети під час учорашньої атаки.

"Люди вчора працювали без відпочинку для того, щоб якомога швидше розблокувати рух нашою ДніпроГЕС і приблизно опівночі нам вдалося це зробити. І на сьогодні половина дорожнього полотна функціонує, тому що друга половина, на жаль, повністю зруйнована і не буде функціонувати найближчим часом точно", - повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За словами Федорова, трафік і з’єднання лівого та правого берега – це критичне значення для міста Запоріжжя, а також для транзитного транспорту, який походить тут.

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"Саме тому для нас було вкрай важливо у вкрай стислий термін відновити рух греблею ДніпроГЕС, а саме відновити рух автомобільного транспорту. Це ми і зробили", - зауважив голова ОВА.

Він повідомив, що паралельно опрацьовується питання щодо розроблення проєкту термінового відновлення і другої частини дорожнього полотна на території ДніпроГЕС. Крім того, спільно з патрульною поліцією, з комунальними службами міста Запоріжжя наразі опрацьовується питання щодо перенаправлення потоків транспорту через інші мостові переходи, які знаходяться на території Запоріжжя.

"Наша мета зробити все можливе до понеділка, до робочого тижня, щоб мешканці Запоріжжя вільно могли пересуватися", - сказав Федоров.

Він нагадав, що вчора епіцуентром удару ворога була не лише ДніпроГЕС, а й величезна кількість житлових будинків Запоріжжя.

"На сьогодні зафіксовано частково пошкоджених більш, ніж 450 будинків на території Запоріжжя. В багатьох з них вибиті вікна, зруйновані дахи. Сьогодні комунальні служби відновлюють ці будинки. У приватному секторі повністю зруйновано 10 будинків і 10 – частково. Там завали розбиратимуть ще декілька днів", - повідомив Федоров.

Він додав, що ворог і сьогодні продовжив руйнувати інфраструктуру: "Зранку відправив три шахеди, один з яких поцілив по енергетичній інфраструктурі – по підстанції і вивів з ладу її частину".

Удар РФ по ДніпроГЕС - головні новини

У п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на енергосистему України, в тому числі поціливши і по житловим квартам. Серед міст, що потрапили під удар ворога, було і Запоріжжя. По ньому окупанти випустили 20 ракет. 8 ракет влучили по найбільшій в Україні гідроелектростанції – ДніпроГЕС, у Запоріжжі. Нині cтанція не працює.

Вчора повідомлось, що у місті великі руйнування у приватному секторі – ціла вулиця перетворилась на руїни. Також пострадали багатоповерхівки. Зазначалось, що троє людей загинули, ще 20 травмовані унаслідок ранкової атаки.

Вчора Федоров повідомив, що від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя загинули 8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько. Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка – водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було.

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