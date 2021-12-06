Величезне металеве крісло важить більше 700 кілограмів.

Незвичайний пам'ятник встановили в Запоріжжі - Залізний трон зі Сходу. Він повинен нагадувати про агресію Російської Федерації, яка триває вже восьмий рік.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Залізний трон зі Сходу нагадує трон з популярного серіалу "Гра престолів". Його створили ще п'ять років тому в Авдіївській промзоні під час запеклих боїв з частин боєприпасів та уламків розбитої техніки. Величезне металеве крісло важить більше 700 кілограмів.

Читайте такожУ Львові померла 101-річна зв'язкова УПА Ольга ІльківПізніше Залізний трон виставили на благодійний аукціон. Його придбали бізнесмени, а вторговані гроші витратили на тепловізори для українських військових.

"Він повинен нагадувати кожному Запорожцю та гостю міста про те, що війна триває, і щоб перемогти та здобути незалежність нам потрібно об'єднатися", — йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпрі частину пам'ятника Володимиру Леніну перетворили на сантехніку в туалеті. Зокрема, з руки "вождя" фактично зробили пісуар. А над унітазом у зливному бачку розмістили фотографію обличчя Леніна.

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Автор: Анастасія Горбачова