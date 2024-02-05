Україна продовжить деокупацію захоплених Росією територій.

Україна продовжить звільнення окупованих Росією територій, а підсумки воєнних операцій минулого року не дають права загалом описувати ситуацію як "патову".

"В інтерв’ю Президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто "патову" ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний "зерновий коридор", а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні", - повідомив журналістам прес-секретар президента Сергій Никифоров.

У цьому зв'язку, прес-секретар підкреслив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як "патову". Никифоров наголосив, що Україна продовжить деокупацію своїх територій.

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"У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи", - сказав Никифоров.

Також він навів оригінальну цитату відповіді Зеленського італійському телеканалу.

"Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували "зерновий коридор", незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі", - наголосив Зеленський в інтерв'ю для RAI.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявляв, що Україна за минулий рік не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо.

Також президент висловлював упевненість, що Крим і пов'язана з ним битва на Чорному морі стануть центром уваги війни цього року. Зокрема, як наголошував глава держави, ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році, і деградація там військового потенціалу Росії надзвичайно важлива для України, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону.

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