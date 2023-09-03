Розміновування другої лінії оборони окупантів буде комплексним, оскільки тепер ЗСУ мають можливість прикривати піхоту.

Завдяки прориву першої лінії оборони окупантів у Запорізькій області у ЗСУ з'явилася можливість маневрувати технікою та військами під час наступу на другу лінію оборони ворога.

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", - розповів "Суспільному" речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, на другій лінії оборони мінних полів менше, ніж на першій. Однак, застеріг українців думати, що ці позиції буде легко взяти. Речник додав, що першу лінію оборони українські захисники розміновували вручну, "тому що будь-яку техніку ворог брав на приціл і намагався її знищити. Тому її доводилося відводити". Штупун додав, що розміновування другої лінії оборони окупантів буде комплексним, оскільки тепер ЗСУ мають можливість прикривати піхоту.

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"На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти", - пояснив він.

Речник зазначив, що окупанти залучають до оборони свої резерви та десантні підрозділи.

"Ворог діє, ворог продовжує закопуватися, ворог підтягує резерви. Ну якої вже якості ті резерви, уже трошки менше. Але зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не притаманно. Тому що, як кажуть росіяни, це їхня еліта рахується, тому якщо вони вже використовують свою так звану еліту в оборонних боях, то щось у них вже не так", - сказав Штупун.

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