Зазначається, що природні умови грають на руку українській армії.

Контрнаступ України по обидва боки від стратегічного південно-східного міста Мелітополя може бути успішніше, ніж побоюються деякі західні союзники. Причина криється в особливостях природних умов зазначеної території.

"Це приклад важливості знань місцевості, конкретних ситуацій і контексту, які визначають кожну війну. Оскільки більша частина ґрунту на півдні України залишається твердою навіть під час дощу, українські війська все одно зможуть маневрувати взимку. Час не обов'язково є обмежуючим фактором, як вважають деякі люди", - розповів науковий співробітник Київського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков.

Незважаючи на те, що деякі союзники зневірилися через повільне просування кампанії, київські військові керівники стверджують, що обізнаність є ключем до контрнаступу ЗСУ, дозволяючи Україні домогтися невеликих, але значних успіхів, одночасно рятуючи життя солдатів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, минулого тижня навіть заявив, що критикам слід "заткнутися".

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Піщаний ґрунт півдня Запорізької області контрастує з багатим чорноземом, який у дощові осінні місяці перетворюють більшу частину решти України на трясовину.

"Було б корисно, якби США мали на місцях високопоставлених військових спостерігачів", - зазначив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Стурбованість тим, що контрнаступ України може буквально загрузнути, викликало хвилю занепокоєння цього літа, особливо у Вашингтоні. Одне з критичних зауважень полягає в тому, що Києву необхідно перезавантажити свою військову стратегію, якщо він хоче домогтися вирішального прогресу і зберегти міжнародну підтримку, перш ніж волога погода завадить його силам атакувати.

Інша причина полягає в тому, що українські війська не змогли найкращим чином використати загальновійськові маневри, рекомендовані західними союзниками, замість цього вдаючись до артилерійського вогню, щоб обстрілювати російські позиції у виснажливій війні на виснаження, яка залежить від зменшення запасів західних боєприпасів.

"Тактика не змінилася. Наша місія не змінилася", - заявив Financial Times голова Ради національної безпеки України Олексій Данілов.

Прогрес був болісно повільним з тих пір, як Київ почав контрнаступ майже три місяці тому. Військам вдалося відбити лише кілька сіл, при цьому їх щоденне просування становило в середньому кілька сотень метрів.

Одна похмура оцінка розвідувального співтовариства США, що просочилася в середині серпня, припускає, що українським силам не вдасться дійти до Мелітополя в цьому році. Транзитний вузол, повернення якого допоможе розірвати сухопутний міст Росії через окуповані південні регіони в Крим, знаходиться в центрі південно-східної кампанії.

Проте, минулого тижня стратегія Києва продемонструвала перші ознаки успіху після того, як українські сили прорвали перший рівень російської оборони в районі Роботине і протестували наступну лінію оборони навколо села Вербове. Стратегічне місто Токмак знаходиться за 50 км далі, а Мелітополь ще на 100 км далі.

У п'ятницю офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна домоглася "помітного прогресу". Напередодні глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські командири заслуговують, щоб їм довіряти.

Укріплення, які Росія побудувала на півдні України, являють собою унікальну перешкоду для швидких маневрів в стилі бліцкригу, за які виступає Пентагон і західні військові радники.

Потужні мінні поля, прикриті постійним артилерійським вогнем і контрольовані безпілотниками, роблять практично неможливим просування українських військ, не кажучи вже про розгортання поставлених Заходом основних бойових танків і бронетехніки в умовах швидкоманевреної війни. Потім за мінними полями розташовані з'єднані між собою траншеї та тунелі, які дозволяють Росії перекидати війська, зброю та боєприпаси вздовж лінії фронту.

"Жодна західна країна не вела таку війну з 1940-х років, і ми бачимо, як деякі військові ідеї застосовуються в дуже спрощеній формі", - сказав Загороднюк.

Бєлєсков додав: "Маневрена війна - це не панацея, і вона може спрацювати тільки в тому випадку, якщо спочатку вдасться обійти всі сильні сторони Росії - українцям потрібно воювати так, як вони вміють воювати".

Щоб спробувати прорвати російську оборону, українські сили застосували тристоронній підхід. Перший передбачає повільне очищення шляху через мінні поля, часто вручну та під покровом ночі.

"Там так багато металу і шрапнелі, що металодетектори не працюють", - сказав один європейський військовий чиновник. "Українцям потрібно бути дуже розумними; це гра в підглядання".

Другий варіант використовує далекобійну артилерію і точні ракети, що поставляються заходом, для атаки на склади боєприпасів, логістичні та командні центри, а також, щоб російські війська не могли поповнювати свої запаси на лінії фронту.

Це трудомісткий процес, який Загороднюк порівняв із вторгненням в Ірак під проводом США у 2003 році, яке розпочалося з бомбардувань з метою знищити логістику та оборону противника до того, як у бій вступлять сухопутні війська.

"Це не називалося війною на виснаження. Це було частиною процесу по позбавленню іракців можливості захищати свої позиції", - сказав він. "Наш процес підготовки займає більше часу, але тоді у нас немає панування в повітрі, як це було у сил під керівництвом США".

Третій варіант передбачає використання повітряних і морських атак з використанням дронів українського виробництва для ураження цілей в Криму і в глибині Росії. Минулої середи дрони завдали удару по декількох російських регіонах, знищивши щонайменше два військово-транспортні літаки на авіабазі в Пскові.

"Удари допомагають створити відчуття симетрії між українськими і російськими силами і того, що ми можемо підірвати Володимира Путіна", - сказав Белесков.

Літня кампанія, здається, наближається до вирішального моменту. Побоюючись українського прориву, російське командування направило резерви для підтримки південних позицій, в тому числі кращі війська з 76-ї десантно-штурмової дивізії. Вони також посилюють атаки на північному сході, навколо міста Куп'янськ, намагаючись відволікти ресурси від головного південного наступу України.

"Загроза, звичайно, є, але наше командування вважає, що вона переборна", - сказав Загороднюк.

Проте, враховуючи лише слабкі перспективи рішучого повернення території, ступінь, в якій союзники будуть продовжувати надавати Києву військову та економічну підтримку, а також відносна сила двох Збройних сил, залишаються невизначеними.

За останні 18 місяців західні союзники Києва на чолі з США надали військової допомоги трохи більше 110 мільярдів доларів. Проте оборонний бюджет Росії тільки в цьому році перевищує 100 мільярдів доларів, а в минулому році вона витратила приблизно 86 мільярдів.

Що стосується кількості військ, які Київ зберіг для прориву, один радник з оборони України припустив, що у нього все ще є стратегічні резерви, які потрібно розгорнути. Але скільки їх, поки залишається в найсуворішому секреті.

Ситуація в Запорізькій області - останні новини

Бійці ВСУ звільнили село Роботине в Запорізькій області. За словами заступника Міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються у бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

Крім того, з'явилася інформація, що окупанти в Токмаку Запорізької області почали евакуацію через наближення лінії фронту у зв'язку.

У свою чергу спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов підтвердив, що ЗСУ мають успіхи у просуванні на двох ділянках в Запорізькій області.

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